Карсон Венц подписал контракт с «Канзас-Сити»

Теги НФЛ Канзас-Сити Карсон Венц Американский футбол

Квотербек Карсон Венц подписал однолетний контракт с клубом НФЛ «Канзас-Сити Чифс».

Венц был выбран «Филадельфией» под вторым общим номером на драфте–2016.

В сезоне–2017 Венц выиграл 11 из 13 матчей регулярного сезона и претендовал на награду MVP с показателями в 33 тачдауна при 7 перехватах, однако получил травму и не сыграл в плей-офф. «Иглс» выиграли Супербоул с его дублером Ником Фолсом.

После неудачного сезона–2020 (3 победы в 12 матчах, 16 тачдаунов при 15 перехватах) «Иглс» обменяли Венца в «Индианаполис».

«Чифс» стали пятой командой Венца за последние 5 лет. Ранее он также выступал за «Лос-Анджелес Рэмс» и «Вашингтон Коммандерс».

31-летний Венц будет дублером Патрика Махоумса. Также в корпусе квотербеков действующих чемпионов Супербоула присутствуют Крис Оладокун и Иэн Бук.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий