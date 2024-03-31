Полиция Далласа разыскивает ресивера «Чифс» в связи с автомобильной аварией

Автомобиль, зарегистрированный на ресивера «Канзас-Сити Чифс» Раши Райса, попал в аварию на северо-западе Далласа в субботу вечером.

Владелец автомобиля за рулем обнаружен не был. Полиция в данный момент занимается его поисками.

Райс был выбран «Чифс» во втором раунде прошлогоднего драфта. В дебютном сезоне он стал лучшим ресивером команды, уступив по числу приемов (79) и ярдам на приеме (938) только тайт-энду Трэвису Келси.

В плей-офф Райс поймал 26 передач на 262 ярда с тачдауном.

В это межсезонье «Чифс» подписали на позицию ресивера Маркиза Брауна и Луиса Рис-Заммита.