15 болельщиков попали в больницу после матча «Чифс» — «Долфинс» с гипотермией и обморожениями

Теги НФЛ Майами Канзас-Сити происшествия Американский футбол

 Матч «Канзас-Сити Чифс» — «Майами Долфинс» в раунде уайлд-кард стал одним из самых холодных в истории плей-офф НФЛ.

На момент начального удара температура воздуха была –20 по Цельсию, однако из-за ветра ощущалась как –34 по Цельсию.

Как сообщает телеканал FOX4 Kansas City, после матча 15 болельщиков попали в местную больницу с гипотермией или обморожениями.

«Чифс» одержали победу со счетом 26–7.

В дивизионном раунде «Чифс» сыграют на выезде с «Баффало Биллс».

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2 комментария
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Где все, полоскавшие наш футбол за матчи при -10?
Да, вариант так себе, но где вы все?
Этодругое?
+1
-1
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Ответ Alex1104
Где все, полоскавшие наш футбол за матчи при -10? Да, вариант так себе, но где вы все? Этодругое?
В разделе с вашим футболом и ищи, здесь-то чего раскудахтался?
Смотрел бы матч, насчитал бы как раз с 15 обмазывавшихся снегом голых по пояс кадров на трибунах: но зачем, когда навалить коммент ради коммента везде, куда дотянулся — образ жизни.
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