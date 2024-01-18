15 болельщиков попали в больницу после матча «Чифс» — «Долфинс» с гипотермией и обморожениями

Матч «Канзас-Сити Чифс» — «Майами Долфинс» в раунде уайлд-кард стал одним из самых холодных в истории плей-офф НФЛ.

На момент начального удара температура воздуха была –20 по Цельсию, однако из-за ветра ощущалась как –34 по Цельсию.

Как сообщает телеканал FOX4 Kansas City, после матча 15 болельщиков попали в местную больницу с гипотермией или обморожениями.

«Чифс» одержали победу со счетом 26–7.

В дивизионном раунде «Чифс» сыграют на выезде с «Баффало Биллс».