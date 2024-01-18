15 болельщиков попали в больницу после матча «Чифс» — «Долфинс» с гипотермией и обморожениями
Матч «Канзас-Сити Чифс» — «Майами Долфинс» в раунде уайлд-кард стал одним из самых холодных в истории плей-офф НФЛ.
На момент начального удара температура воздуха была –20 по Цельсию, однако из-за ветра ощущалась как –34 по Цельсию.
Как сообщает телеканал FOX4 Kansas City, после матча 15 болельщиков попали в местную больницу с гипотермией или обморожениями.
«Чифс» одержали победу со счетом 26–7.
В дивизионном раунде «Чифс» сыграют на выезде с «Баффало Биллс».
Да, вариант так себе, но где вы все?
Этодругое?
Смотрел бы матч, насчитал бы как раз с 15 обмазывавшихся снегом голых по пояс кадров на трибунах: но зачем, когда навалить коммент ради коммента везде, куда дотянулся — образ жизни.