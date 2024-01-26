Новым главным тренером «Каролины» стал Дейв Каналес

«Каролина Пэнтерс» наняли координатора нападения «Тампа-Бэй Бакканирс» Дейва Каналеса на должность главного тренера.

42-летний специалист на протяжении 12 лет работал в «Сиэтл Сихокс» в качестве тренера принимающих, квотербеков и координатором пасовой игры. Перед сезоном–2023 он перешел на должность координатора нападения «Бакканирс».

Владельца «Пэнтерс» Дэвида Теппера привлек опыт работы Каналеса с квотербеками Расселлом Уилсоном, Джино Смитом и Бейкером Мейфилдом. Квотербек-новичок «Каролины» Брайс Янг, выбранный под первым номером на драфте, провел неудачный сезон.

Также в «Сихокс» Каналес на протяжении 8 лет работал вместе с новым генеральным менеджером «Каролины» Дэном Морганом.

Фаворитом на должность главного тренера «Пэнтерс» по версии журналистов считался координатор нападения «Детройт Лайонс» Бен Джонсон.

Предыдущим главным тренером «Каролины» был Фрэнк Райк, уволенный после 11 матчей в своем дебютном сезоне.