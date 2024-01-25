Координатор защиты «Майами» Вик Фанджио перейдет на аналогичный пост в «Филадельфии»

Теги НФЛ Майами Филадельфия Вик Фанджио Американский футбол

Вик Фанджио накануне покинул пост координатора защиты «Майами Долфинс» по обоюдному соглашению сторон.

Как сообщает инсайдер ESPN Адам Шефтер, уже в ближайшее время он должен занять аналогичный пост в клубе «Филадельфия Иглс».

65-летний специалист приглашался в «Иглс» в прошлом году перед Супербоулом в качестве консультанта.

Главный тренер «Филадельфии» Ник Сирианни по итогам сезона отправил в отставку обоих координаторов после того, как стартовавшая с результатом 10–1 команда закончила регулярку 11–6 и проиграла в первом же матче плей-офф.

Под руководством Фанджио защита «Майами» вошла в десятку лучших по пропущенным ярдам за игру, а также заняла 3-е место по совершенным сэкам.

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