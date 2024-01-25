Джим Харбо возглавил «Лос-Анджелес Чарджерс»

Новым главным тренером «Лос-Анджелес Чарджерс» стал 60-летний специалист Джим Харбо.

9 января Харбо выиграл национальный студенческий финал вместе с командой университета Мичигана, которую он возглавлял с 2015 года.

Харбо уже имеет опыт работы главным тренером в НФЛ. С 2011-го по 2014-й он работал в «Сан-Франциско Фотинайнерс» и трижды выводил команду в финал конференции.

По итогам сезона–2012 «Сан-Франциско» вышел в Супербоул, где уступил «Балтимор Рейвенс», где пост главного тренера занимает Джон Харбо, старший брат Джима.

За время работы в НФЛ Харбо выиграл 44 матча, проиграл 19 и один сыграл вничью. Его результат в плей-офф 5–3.

Харбо также был запасным квотербеком «Сан-Диего Чарджерс» в сезонах 1999 и 2000 годов.

Предыдущим главным тренером «ЛА Чарджерс» был Брэндон Стейли, проработавший в этой должности 3 сезона.