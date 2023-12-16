«Чарджерс» отправили в отставку главного тренера и генменеджера

Главный тренер «Лос-Анджелес Чарджерс» Брэндон Стейли отправлен в отставку после поражения от «Лас-Вегас Рейдерс» (21–63).

Вместе с ним клуб покинул генеральный менеджер Том Телеско.

Поражение от «Рейдерс» стало одним из крупнейших в истории «Чарджерс». К перерыву счет был 42–0 в пользу клуба из Лас-Вегаса.

С результатом 5–9 «Чарджерс» имеют минимальные шансы на выход в плей-офф.

И.о. главного тренера назначен тренер лайнбекеров Джифф Смит. Исполнять обязанности генменеджера будет глава отдела кадров Джоджо Вуден.

За время работы в «Чарджерс» Стейли выиграл 24 матча, потерпев 24 поражения. Команда один раз вышла в плей-офф, где уступила в первой игре «Джексонвилл Джегуарс».