Аарону Роджерсу не потребуется операция на запястье, квотербек рассчитывает сыграть против «Чикаго»

Главный тренер «Питтсбург Стилерс» Майк Томлин сообщил, что Аарон Роджерс не нуждается в операции на левом запястье. По данным NFL Network, квотербек рассчитывает сыграть в матче 12-го тура против «Чикаго Беарс».

Томлин уточнил, что клуб будет оценивать состояние Роджерса ежедневно. Роджерс получил травму в первой половине матча против «Цинциннати», успев сделать 9 из 15 передач на 116 ярдов с тачдауном.

Если Роджерс не сможет выйти на поле, в стартовом составе его заменит Мейсон Рудольф. Он заменил Роджерса в прошлой игре и набрал 127 ярдов с тачдауном, а «Стилерс» довели преимущество до итоговой победы с разницей в 22 очка.

В нынешней регулярке Роджерс набрал 1969 ярдов, 19 тачдаунов и допустил семь перехватов. «Питтсбург» лидирует в Северном дивизионе АФК с результатом 6–4, но «Балтимор» (5–5) находится на расстоянии одной победы. В ближайшие недели у клуба — матчи с «Чикаго» и «Баффало».



