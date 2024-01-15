«Чарджерс» проведут собеседование с Джимом Харбо

Главный тренер действующих чемпионов студенческого футбола «Мичиган Вулверинс» Джим Харбо пройдет собеседование на должность главного тренера клуба НФЛ «Лос-Анджелес Чарджерс».

В услугах Харбо также заинтересован ряд других команд НФЛ.

Харбо играл квотербеком за «Сан-Диего Чарджерс» в сезонах 1999 и 2000 годов.

60-летний специалист возглавлял «Сан-Франциско Фотинайнерс» на протяжении 4 сезонов, трижды выводил команду в финал конференции и в сезоне–2012 уступил с ней в Супербоуле.

«Чарджерс» завершили минувший сезон с результатом 5–11. Тренер Брэндон Стейли был уволен 15 декабря.