1

Си Джей Страуд пропустит матч с «Баффало» из-за сотрясения мозга

Главный тренер «Хьюстон Тексанс» Демико Райанс сообщил, что Си Джей Страуд не сыграет в предстоящем матче против «Баффало Биллс». Для квотербека это уже третий подряд пропущенный из-за сотрясения мозга матч.

Страуд принял участие в тренировке во вторник в ограниченном режиме, но не успеет полностью восстановиться к матчу на короткой неделе. Таким образом, в стартовом составе вновь выйдет Дэвис Миллс.

Страуд получил сотрясение в игре 9-го тура против «Денвер Бронкос». Миллс в матче против «Теннесси Тайтенс» (16:13) на прошлой неделе набрал 274 ярда и тачдаун.

«Хьюстон» идет с результатом 5–5 и занимает восьмое место в таблице АФК. Победа над «Баффало» (7–3) поможет клубу сохранить позиции в борьбе за плей-офф перед важной встречей 13-го тура с «Индианаполис Колтс».

Матч «Хьюстон» — «Баффало» пройдет в ночь на пятницу и начнется в 4:15 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
травмы
logoБаффало
logoНФЛ
Дэвис Миллс
Си Джей Страуд
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 11-я неделя. «Аризона» сыграла с «Сан-Франциско», «Лас-Вегас» встретился с «Далласом» и другие результаты
18 ноября, 05:40
Главные новости
НФЛ. 12-я неделя. «Хьюстон» сыграет с «Баффало», «Чикаго» против «Питтсбурга» и другие матчи
вчера, 18:04
Ресивер «Баффало» Кион Коулмен пропустит второй матч подряд по решению тренера
вчера, 16:54
Джо Бурроу провел полноценную тренировку впервые с 14 сентября
вчера, 14:47
Квотербек «Атланты» Майкл Пеникс досрочно завершит сезон из-за травмы крестообразной связки колена
вчера, 12:32
Джош Аллен и Брайс Янг попали в число лучших игроков 11-го тура НФЛ
вчера, 10:24
Шедур Сандерс дебютирует в стартовом составе «Кливленда» в матче против «Лас-Вегаса»
вчера, 08:18
Кэма Скэттебу раскритиковали за участие в шоу WWE в период восстановления от травмы
19 ноября, 16:22
В «Нью-Орлеане» ждут проведения матча регулярного сезона НФЛ в Париже в ближайшие годы
19 ноября, 14:17
Джамарр Чейз дисквалифицирован на матч с «Пэтриотс» из-за плевка в соперника
19 ноября, 12:11
Аарону Роджерсу не потребуется операция на запястье, квотербек рассчитывает сыграть против «Чикаго»
19 ноября, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
22 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01