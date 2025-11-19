Си Джей Страуд пропустит матч с «Баффало» из-за сотрясения мозга

Главный тренер «Хьюстон Тексанс» Демико Райанс сообщил, что Си Джей Страуд не сыграет в предстоящем матче против «Баффало Биллс». Для квотербека это уже третий подряд пропущенный из-за сотрясения мозга матч.

Страуд принял участие в тренировке во вторник в ограниченном режиме, но не успеет полностью восстановиться к матчу на короткой неделе. Таким образом, в стартовом составе вновь выйдет Дэвис Миллс.

Страуд получил сотрясение в игре 9-го тура против «Денвер Бронкос». Миллс в матче против «Теннесси Тайтенс» (16:13) на прошлой неделе набрал 274 ярда и тачдаун.

«Хьюстон» идет с результатом 5–5 и занимает восьмое место в таблице АФК. Победа над «Баффало» (7–3) поможет клубу сохранить позиции в борьбе за плей-офф перед важной встречей 13-го тура с «Индианаполис Колтс».

Матч «Хьюстон» — «Баффало» пройдет в ночь на пятницу и начнется в 4:15 мск.