Квотербек «Чарджерс» Джастин Херберт сломал указательный палец

Теги НФЛ Лос-Анджелес Чарджерс травмы Джастин Херберт Американский футбол

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Чарджерс» Джастин Херберт заработал перелом указательного пальца на бросковой руке в матче против «Денвер Бронкос».

По словам главного тренера Брэндона Стейли, точные сроки восстановления будут названы позднее, но вероятно, что речь идет о досрочном завершении сезона.

Травму квотербек получил в концовке второй четверти во время исполнения броска.

Вместо Херберта матч с «Бронкос» доигрывал дублер Истон Стик.

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