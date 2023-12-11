Квотербек «Чарджерс» Джастин Херберт сломал указательный палец

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Чарджерс» Джастин Херберт заработал перелом указательного пальца на бросковой руке в матче против «Денвер Бронкос».

По словам главного тренера Брэндона Стейли, точные сроки восстановления будут названы позднее, но вероятно, что речь идет о досрочном завершении сезона.

Травму квотербек получил в концовке второй четверти во время исполнения броска.

Вместо Херберта матч с «Бронкос» доигрывал дублер Истон Стик.