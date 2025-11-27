Джо Бурроу выйдет в стартовом составе «Цинциннати» на матч с «Балтимором»
Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу возвращается в состав команды и сыграет с первых минут против «Балтимор Рейвенс» сегодня ночью. Клуб перевел игрока в основную заявку из 53 человек.
Бурроу не играл со второго тура, когда получил повреждение связок пальца ноги в матче против «Джексонвилл Джегуарс».
В прошлом сезоне Бурроу стал лидером лиги по пасовым ярдам (4918) и тачдаунам (43), а также получил награду «Возвращение года» по версии Associated Press.
Матч «Балтимор» — «Цинциннати» пройдет сегодня ночью и начнется в 4:20 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
