Дональд Трамп: «Почему «Джайентс» не пробили филд-гол? Это безумие!»

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social прокомментировал концовку матча «Детройт Лайонс» — «Нью-Йорк Джайентс (34:27 ОТ).

«Почему «Нью-Йорк Джайентс» не пробили филд-гол? Кто это придумал? Это безумие! Я смотрел концовку встречи и, когда они решили пойти на тачдаун вместо набора трех очков, подумал: это очень странно», — написал Трамп.

За три минуты до конца основного времени матча «Джайентс», ведя в счете в три очка, в ситуации 4-и-гол вместо филд-гола сыграли комбинацию в шести ярдах от зачетки соперника, которая завершилась непринятым пасом квотербека Джеймиса Уинстона. В ответном драйве «Лайонс» пробили филд-гол и сравняли счет, переведя игру в овертайм.

Также президент США оценил дебют квотербека «Кливленд Браунс» Шедура Сандерса в стартовом составе.

«Шедур Сандерс был великолепен. Выиграл первый матч в стартовом составе за «Кливленд Браунс». Отличные гены. Я же вам говорил!», — написал Трамп.

Во время весеннего драфта НФЛ Трамп в соцсетях выражал недоумение, почему Сандерса никто не выбирает. В конечном счете «Браунс» выбрали Шедура Сандерса в пятом раунде.