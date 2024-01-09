Команда университета Мичигана выиграла национальный финал

Теги НСАА Джим Харбо Мичиган университет Вашингтона Американский футбол

Чемпионом сезона в студенческом американском футболе стала команда «Мичиган Вулверинс».

В национальном финале «Мичиган» со счетом 34–13 обыграл «Вашингтон Хаскис».

Все 4 тачдауна «Вулверинс» в матче были выносными. Раннинбеки Блейк Корам и Донован Эдвардс набрали 134 и 104 ярда соответственно.

Выходящий на драфт НФЛ квотербек «Вашингтона» Майкл Пеникс реализовал 27 из 51 передачи на 255 ярдов с тачдауном и 2 перехватами.

Для «Мичигана» это стал первый чемпионский титул с 1997 года.

Главный тренер команды Джим Харбо был дисквалифицирован по ходу сезона на 6 матчей за шпионаж в отношении других команд.

В американской прессе предполагают, что Харбо может вернуться в НФЛ и возглавить какую-либо команду, например, «Лос-Анджелес Чарджерс» или «Лас-Вегас Рейдерс».

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1 комментарий
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до игры бы новость сделали бы )
а так - повторю. Мичиган очень сильно сыграл
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