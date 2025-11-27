Джамир Гиббс и Майлс Гарретт попали в число лучших игроков 12-го тура НФЛ

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам 12-го тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал раннинбек «Канзас-Сити Чифс» Карим Хант. В матче против «Индианаполис Колтс» (23:20 ОТ) он набрал 104 ярда с тачдауном за 30 выносных попыток, а также набрал 26 ярдов на приеме.

В Национальной конференции был отмечен раннинбек «Детройт Лайонс» Джамир Гиббс. В игре против «Нью-Йорк Джайентс» (34:27 ОТ) бегущий «Лайонс» набрал 219 ярдов и два тачдауна на выносе.

В защите лучшими стали ди-энд «Кливленд Браунс» Майлс Гарретт и сейфти «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джаир Браун. Гарретт сделал три сэка, четыре захвата в минус и спровоцировал два фамбла в игре против «Лас-Вегас Рейдерс» (24:10). Браун сделал два перехвата в матче против «Каролина Пэнтерс» (20:9).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан кикер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Андрес Боррегалес. Он реализовал четыре из четырех филд-голов, включая удар с 52 ярдов, в матче против «Цинциннати Бенгалс» (26:20).

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван кикер «Атланта Фэлконс» Зейн Гонзалес, реализовавший три из трех филд-голов с дистанции в 56, 41 и 54 ярда. Набранные 10 очков помогли его команде обыграть «Нью-Орлеан Сейнтс» (24:10).