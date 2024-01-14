Антонио Пирс — фаворит в борьбе за должность главного тренера «Рейдерс»

Исполнявший обязанности главного тренера «Лас-Вегас Рейдерс» во второй половине прошедшего регулярного сезона Антонио Пирс считается фаворитом на то, чтобы сохранить свою должность.

Об этом источник сообщил инсайдеру ESPN Адаму Шефтеру.

В «Рейдерс» планируют провести собеседование с главным тренером «Мичиган Вулверинс» Джимом Харбо. Сам Пирс пройдет собеседование в «Теннесси Тайтенс».

В роли и.о. главного тренера Пирс одержал с командой 5 побед при 4 поражениях.

Лидеры «Рейдерс» Даванте Адамс и Макс Кросби в концовке сезона высказывались в поддержку специалиста.

С результатом 8–9 «Лас-Вегас» завершил сезон на втором месте дивизиона Запад АФК.