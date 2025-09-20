0

«Атланта» отчислила кикера Янгуэя Ку после семи лет в команде

«Атланта Фэлконс» расторгли контракт с кикером Янгуэем Ку, выступавшим за клуб с 2019 года. Его заменит Паркер Ромо, подписавший двухлетнее соглашение.

Решение принято спустя пять дней после того, как Ку остался вне заявки на матч второго тура против «Миннесота Вайкингс». На прошлой неделе он промахнулся с 44 ярдов в концовке встречи с «Тампа-Бэй Бакканирс».

Ромо был приглашен в тренировочный состав через два дня после промаха Ку. В матче с «Вайкингс» он реализовал все пять филд-голов и один экстра-пойнт.

В прошлом сезоне 31-летний Ку реализовал 25 филд-голов из 34 (73,5%) — худший показатель в его карьере. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес Чарджерс» и в 2020 году был выбран в Матч звезд.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
