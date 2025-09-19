0

Патрик Махоумс – о двух поражениях на старте сезона: «Это шанс показать, кто мы такие»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс прокомментировал неудачные результаты на старте регулярного сезона. Впервые в его карьере стартового квотербека первые два матча завершились поражениями.

«Очевидно, когда начинаешь с результата 0–2, давление усиливается. На прошлой неделе мы уже чувствовали его, но теперь оно стало еще сильнее. Для нас это новая ситуация, но в раздевалке есть правильные люди и нужный настрой, чтобы стать лучше.

Для меня это скорее возможность — возможность доказать, кто мы есть как „Канзас-Сити Чифс“. Подняться после 0–2, победить в большом матче в прайм-тайм и развернуть сезон в верное русло», — сказал Махоумс.

В ночь на понедельник «Чифс» сыграют против «Нью-Йорк Джайентс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
