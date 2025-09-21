Билл Парселлс и Джулиан Эдельман включены в Зал славы «Нью-Ингленда»

В субботу бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Парселлс был введен в Зал славы клуба, что поставило точку в многолетнем конфликте с владельцем клуба Робертом Крафтом. Вместе с ним в Зал славы включили ресивера Джулиана Эдельмана, MVP Супербоула-2018.

84-летний Парселлс возглавил «Нью-Ингленд» в 1993 году и вместе с первым номером драфта Дрю Бледсо через четыре сезона стал чемпионом АФК. Однако перед Супербоулом-1997 тренер начал готовить уход в «Нью-Йорк Джетс», что вызвало конфликт с Крафтом. Позднее споры между ними возникали и из-за назначения Билла Беличика. Парселлс уже входит в Зал славы профессионального футбола (с 2013 года), но до этого пять раз отклонялся его ввод в клубный Зал славы.

Эдельман был выбран в седьмом раунде драфта как квотербек из университета Кентукки Стейт, но в НФЛ стал ресивером. Он помог «Пэтриотс» выиграть три Супербоула, включая матч против «Сиэтла» в 2014-м и камбэк против «Атланты» в 2017-м. В финале сезона-2018 он сделал 10 приемов на 141 ярд и был признан MVP. По числу приемов в плей-офф (118) Эдельман занимает третье место в истории после Джерри Райса и Трэвиса Келси.