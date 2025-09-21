Билл Беличик потерпел второе крупное поражение как тренер «Северной Каролины»

«Северная Каролина» под руководством Билла Беличика уступила «Центральной Флориде» со счетом 9:34. Для тренера это уже второе крупное поражение за время работы в университете.

«Центральная Флорида» повела 10:0 уже в первой четверти и не позволила сопернику сократить разрыв. Теперь результат Беличика в НСАА — 2–2. При этом победы были одержаны над «Шарлотт» и «Ричмондом» — программами меньшего масштаба. В матчах против более сильных соперников, Техасского Христианского университета и «Центральной Флориды», его команда проиграла с общим счетом 23:82.

Следующим соперником «Северной Каролины» станет «Клемсон», который начал сезон с 1–3.