0

Сейкуон Баркли – о бывшем одноклубнике Дэниеле Джонсе: «Хочу, чтобы именно он выступал на максимально высоком уровне»

Раннинбек «Филадельфия Иглс» Сейкуон Баркли заявил, что переживает за успехи квотербека «Индианаполис Колтс» Дэниела Джонса, с которым они пять лет играли вместе в «Нью-Йорк Джайентс».

«Помимо „Филадельфии“ и меня самого, я хочу, чтобы именно Дэниел выступал на максимально высоком уровне. Он хорошо начал сезон, и теперь может показать всем того игрока и человека, которого я знаю. Я уверен, что его трудолюбие и характер рано или поздно проявятся», — сказал Баркли в интервью The Athletic.

Джонс привел «Колтс» к старту 2–0 и находится в числе фаворитов на звание «Возвращение года» с коэффициентом 7 к 1. «Иглс» также начали сезон с двух побед.

Команды в этом сезоне могут встретиться только в Супербоуле.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoНФЛ
logoДэниэл Джонс
logoИндианаполис
logoНью-Йорк Джайентс
logoСейкуон Баркли
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 3-я неделя. «Кливленд» встретится с «Грин-Бэй», «Чарджерс» сыграют с «Денвером» и другие матчи
63сегодня, 06:48
Главные вопросы, переходы и игроки: что нас ждет в новом сезоне НФЛ?
129 сентября, 10:45
Главные новости
Ресивер «Кливленда» Джерри Джуди оштрафован за неприличный жест в адрес болельщиков «Балтимора»
сегодня, 16:21
Билл Беличик потерпел второе крупное поражение как тренер «Северной Каролины»
1сегодня, 15:17
Билл Парселлс и Джулиан Эдельман включены в Зал славы «Нью-Ингленда»
1сегодня, 14:11
НФЛ. 3-я неделя. «Кливленд» встретится с «Грин-Бэй», «Чарджерс» сыграют с «Денвером» и другие матчи
63сегодня, 06:48
Адель получила предложение выступить в перерыве Супербоула LX (PageSix)
вчера, 17:06
НФЛ напомнила клубам о правилах допуска игроков до турнира по флаг-футболу в Саудовской Аравии
вчера, 14:29
«Атланта» отчислила кикера Янгуэя Ку после семи лет в команде
вчера, 08:56
Патрик Махоумс – о двух поражениях на старте сезона: «Это шанс показать, кто мы такие»
119 сентября, 19:40
Координатор нападения «Лас-Вегаса» заявил, что не обсуждает с Томом Брэди план на игру
119 сентября, 18:40
Новый Орлеан не примет Супербоул в 2031 году из-за непродленного договора аренды стадиона
19 сентября, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01