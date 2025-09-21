Сейкуон Баркли – о бывшем одноклубнике Дэниеле Джонсе: «Хочу, чтобы именно он выступал на максимально высоком уровне»

Раннинбек «Филадельфия Иглс» Сейкуон Баркли заявил, что переживает за успехи квотербека «Индианаполис Колтс» Дэниела Джонса, с которым они пять лет играли вместе в «Нью-Йорк Джайентс».

«Помимо „Филадельфии“ и меня самого, я хочу, чтобы именно Дэниел выступал на максимально высоком уровне. Он хорошо начал сезон, и теперь может показать всем того игрока и человека, которого я знаю. Я уверен, что его трудолюбие и характер рано или поздно проявятся», — сказал Баркли в интервью The Athletic.

Джонс привел «Колтс» к старту 2–0 и находится в числе фаворитов на звание «Возвращение года» с коэффициентом 7 к 1. «Иглс» также начали сезон с двух побед.

Команды в этом сезоне могут встретиться только в Супербоуле.