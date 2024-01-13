Кейлен Дебур возглавил «Алабаму». Он только что вывел «Вашингтон» в финал студенческого плей-офф

Главным тренером футбольной команды университета Алабамы стал Кейлен Дебур.

49-летний Дебур сменит на этом посту Ника Сейбена, проработавшего в университете 17 сезонов и выигравшего 6 чемпионских титулов.

Дебур на протяжении двух сезонов возглавлял «Вашингтон Хаскис». В прошедшем сезоне его команда вышла в финал студенческого плей-офф, где уступила «Мичиган Вулверинс».

Как сообщает ESPN, университет Вашингтона пытался удержать специалиста и пообещал удвоить его зарплату, которая составляла $4.2 млн.