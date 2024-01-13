Кейлен Дебур возглавил «Алабаму». Он только что вывел «Вашингтон» в финал студенческого плей-офф

Теги НСАА Алабама Американский футбол

Главным тренером футбольной команды университета Алабамы стал Кейлен Дебур.

49-летний Дебур сменит на этом посту Ника Сейбена, проработавшего в университете 17 сезонов и выигравшего 6 чемпионских титулов.

Дебур на протяжении двух сезонов возглавлял «Вашингтон Хаскис». В прошедшем сезоне его команда вышла в финал студенческого плей-офф, где уступила «Мичиган Вулверинс».

Как сообщает ESPN, университет Вашингтона пытался удержать специалиста и пообещал удвоить его зарплату, которая составляла $4.2 млн.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий