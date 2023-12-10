«Армия» победила «Флот» в традиционном противостоянии студенческого футбола

Футбольная команда Военной академии США обыграла команду Военно-морской академии США со счетом 17–11.

Противостояние «Армии» и «Флота» длится с 1890 года и насчитывает 124 матча. Сейчас в серии ведет «Флот» 62–55–7.

Традиционно выносная команда «Армии» на этот раз предприняла целых 14 пасовых попыток за матч. У «Флота» их было 29.

Преимущество команде «Блэк Найтс» обеспечили два тачдауна — от Тайсона Райли на приеме и от Кэлиба Фортнера на возврате фамбла. «Мидшипмен» единственный тачдаун занесли за 2:47 до конца, когда Джейден Умбаргер поймал пас Таи Лаватаи.

Перед матчем в студии свою поддержку команде Военно-морской академии оказывал главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик.