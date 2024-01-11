Главный тренер «Алабамы» завершил карьеру после 28 лет работы

Возглавлявший футбольную команду университета Алабамы специалист Ник Сейбен объявил о завершении тренерской карьеры.

72-летний Сейбен провел в «Алабама Кримсон Тайд» 17 лет, 6 раз приводил команду к титулу национальных чемпионов и 9 раз побеждал в Юго-Восточной конференции.

Сейбен выиграл с «Алабамой» 201 матч. За всю историю студенческого футбола только Беар Брайант одерживал больше побед с одной командой (232).

Помимо «Алабамы» тренер за 28-летнюю карьеру возглавлял футбольные команды в университетах Толедо, Мичиган Стейт и Луизиана Стейт. С последней Сейбен выиграл национальный титул в 2003 году.

За всю карьеру в студенческом футболе у Сейбена ни разу не было сезона с отрицательным балансом побед и поражений.

В сезонах 2005-го и 2006-го Сейбен был главным тренером клуба НФЛ «Майами Долфинс».

В минувшем сезоне «Алабама» уступила в полуфинале будущим чемпионам «Мичиган Вулверинс».