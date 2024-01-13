Новым генеральным менеджером «Вашингтона» стал Адам Питерс

«Вашингтон Коммандерс» наняли на должность генменеджера Адама Питерса.

Питерс с 2017 года работал вице-президентом по футбольному персоналу в «Сан-Франциско Фотинайнерс».

В период его работы «Фотинайнерс» трижды доходили до финала конференции. В этом сезоне «Сан-Франциско» завоевал первый посев в Национальной конференции с результатом 12–5.

В прошлое межсезонье Питерс отказался от собеседований в «Теннесси» и «Аризону». Сейчас собеседования с ним запрашивали «Лас-Вегас» и «ЛА Чарджерс».

Теперь «Вашингтон» займется поисками главного тренера на смену отправленному в отставку Рону Ривере.

Прошедший сезон «Вашингтон» завершил с результатом 4–13.