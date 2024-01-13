Новым генеральным менеджером «Вашингтона» стал Адам Питерс

Теги НФЛ Вашингтон Американский футбол

«Вашингтон Коммандерс» наняли на должность генменеджера Адама Питерса.

Питерс с 2017 года работал вице-президентом по футбольному персоналу в «Сан-Франциско Фотинайнерс».

В период его работы «Фотинайнерс» трижды доходили до финала конференции. В этом сезоне «Сан-Франциско» завоевал первый посев в Национальной конференции с результатом 12–5.

В прошлое межсезонье Питерс отказался от собеседований в «Теннесси» и «Аризону». Сейчас собеседования с ним запрашивали «Лас-Вегас» и «ЛА Чарджерс».

Теперь «Вашингтон» займется поисками главного тренера на смену отправленному в отставку Рону Ривере.

Прошедший сезон «Вашингтон» завершил с результатом 4–13.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий