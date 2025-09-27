0

Квотербек «Вашингтона» Джейден Дэниелс пропустит второй матч подряд

Квотербек Джейден Дэниелс и ресивер Терри Маклорин не сыграют за «Вашингтон Коммандерс» в воскресенье против «Атланта Фэлконс».

Главный тренер Дэн Куинн подтвердил, что стартовым квотербеком вновь будет Маркус Мариота. По его словам, Дэниелс продолжает усиленно работать над восстановлением, но пока не получил медицинского допуска. Ожидается, что у него и Маклорина будет шанс вернуться на следующей неделе.

Также Куинн сообщил, что тайт-энд Джон Бейтс и ресивер Ноа Браун не примут участия в предстоящем матче.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoДжейден Дэниелс
logoТерри Маклорин
logoВашингтон
logoНФЛ
травмы
