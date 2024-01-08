«Вашингтон» уволил главного тренера и генменеджера

Теги НФЛ Вашингтон Рон Ривера Американский футбол

«Вашингтон Коммандерс» отправили в отставку главного тренера Рона Риверу и генерального менеджера Мартина Мейхью.

«Вашингтон» завершил прошедший сезон с результатом 4–13 и в третий раз подряд не вышел в плей-офф.

За четыре года работы в «Вашингтоне» Ривера ни разу не привел команду к финишу с положительным балансом побед и поражений.

В 2023 году новым владельцем «Коммандерс» стал Джош Харрис. Как сообщает ESPN, для поиска нового главного тренера он привлек бывшего генменеджера клуба НБА «Голден Стейт Уорриорс» Боба Майерса, а также экс-генменеджера «Миннесота Вайкингс» Рика Спилмена.

У «Вашингтона» будет второй выбор на предстоящем драфте. Также клуб входит в число лучших в НФЛ по числу свободных денег под потолком зарплат.

2 комментария
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Жаль новость не из хоккея
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Очень жаль! Вообще не в них дело как по мне, тут скорее вина защитного координатора
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