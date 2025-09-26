Джастин Филдс вернулся к тренировкам и может выйти в стартовом составе в матче против «Майами»
Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Джастин Филдс в четверг впервые потренировался после сотрясения мозга, полученного во 2-м туре против «Баффало».
Филдс остается в протоколе сотрясения, но участие в тренировке — необходимый шаг для допуска к игре. Если врачи разрешат ему выйти на поле, он начнет матч против «Майами» в понедельник в стартовом составе.
Главный тренер Аарон Гленн ранее допускал возможность выхода Тарода Тейлора в старте, однако подтвердил, что Филдс будет основным квотербеком, если получит медицинское разрешение.
Окончательное решение о составе «Джетс» ожидается ближе к выходным.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости