Джастин Филдс вернулся к тренировкам и может выйти в стартовом составе в матче против «Майами»

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Джастин Филдс в четверг впервые потренировался после сотрясения мозга, полученного во 2-м туре против «Баффало».

Филдс остается в протоколе сотрясения, но участие в тренировке — необходимый шаг для допуска к игре. Если врачи разрешат ему выйти на поле, он начнет матч против «Майами» в понедельник в стартовом составе.

Главный тренер Аарон Гленн ранее допускал возможность выхода Тарода Тейлора в старте, однако подтвердил, что Филдс будет основным квотербеком, если получит медицинское разрешение.

Окончательное решение о составе «Джетс» ожидается ближе к выходным.



