0

Джастин Филдс вернулся к тренировкам и может выйти в стартовом составе в матче против «Майами»

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Джастин Филдс в четверг впервые потренировался после сотрясения мозга, полученного во 2-м туре против «Баффало».

Филдс остается в протоколе сотрясения, но участие в тренировке — необходимый шаг для допуска к игре. Если врачи разрешат ему выйти на поле, он начнет матч против «Майами» в понедельник в стартовом составе.

Главный тренер Аарон Гленн ранее допускал возможность выхода Тарода Тейлора в старте, однако подтвердил, что Филдс будет основным квотербеком, если получит медицинское разрешение.

Окончательное решение о составе «Джетс» ожидается ближе к выходным.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoДжастин Филдс
logoНью-Йорк Джетс
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Главные новости
НФЛ. 4-я неделя. «Аризона» сыграла с «Сиэтлом», «Питтсбург» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
13сегодня, 20:04
Тренер «Денвера» поддержал квотербека Бо Никса после неудачного старта сезона: «Продолжай бросать»
сегодня, 15:28
«Пэтриотс» продадут миноритарную долю в клубе при оценке $9 млрд
сегодня, 11:23
Защитник «Балтимора» Ннамди Мадэбикей может пропустить длительное время из-за травмы шейного отдела
вчера, 16:16
Патрик Махоумс тренировался с повреждением запястья
вчера, 14:07
Кейлеб Уильямс и Джонатан Тейлор попали в число лучших игроков 3-го тура НФЛ
вчера, 09:56
Главный тренер «Теннесси» Брайан Кэллахен отказался от назначения комбинаций в нападении после трех поражений
24 сентября, 15:44
Майк Эванс пропустит до месяца из-за травмы задней поверхности бедра
24 сентября, 12:39
«Теннесси» обменял корнербека Джарвиса Браунли в «Джетс»
24 сентября, 10:34
«Хьюстон» отчислил сейфти Си Джея Гарднер-Джонсона
24 сентября, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01