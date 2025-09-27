0

Брок Парди вернется в стартовый состав «Сан-Франциско» после травмы

Квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брок Парди в пятницу полноценно тренировался и не имеет ограничений перед матчем против «Джексонвилл Джегуарс».

Парди пропустил две недели из-за травмы пальца ноги, полученной в 1-м туре. Его место занимал Мак Джонс, который выиграл встречи с «Нью-Орлеан Сейнтс» и «Аризона Кардиналс». Теперь участие Джонса находится под вопросом: он тренировался в ограниченном режиме все три дня из-за повреждения колена.

«Фотинайнерс» уже лишились ресивера Джордана Уоткинса (икра) и тэкла защиты Си Джея Уэста (палец). Под вопросом остаются ресиверы Рики Пирсолл (колено) и Джуан Дженнингс (голеностоп), корнербек Ренардо Грин (шея) и гард Коннор Коби (пах). В пятницу Пирсолл и Дженнингс тренировались в ограниченном режиме.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
травмы
logoНФЛ
logoСан-Франциско
Брок Парди
logoМак Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 4-я неделя. «Аризона» сыграла с «Сиэтлом», «Питтсбург» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
15сегодня, 06:09
Патрик Махоумс тренировался с повреждением запястья
25 сентября, 14:07
Главные новости
НФЛ. 4-я неделя. «Аризона» сыграла с «Сиэтлом», «Питтсбург» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
15сегодня, 06:09
Тренер «Денвера» поддержал квотербека Бо Никса после неудачного старта сезона: «Продолжай бросать»
вчера, 15:28
«Пэтриотс» продадут миноритарную долю в клубе при оценке $9 млрд
вчера, 11:23
Джастин Филдс вернулся к тренировкам и может выйти в стартовом составе в матче против «Майами»
вчера, 07:19
Защитник «Балтимора» Ннамди Мадэбикей может пропустить длительное время из-за травмы шейного отдела
25 сентября, 16:16
Патрик Махоумс тренировался с повреждением запястья
25 сентября, 14:07
Кейлеб Уильямс и Джонатан Тейлор попали в число лучших игроков 3-го тура НФЛ
25 сентября, 09:56
Главный тренер «Теннесси» Брайан Кэллахен отказался от назначения комбинаций в нападении после трех поражений
24 сентября, 15:44
Майк Эванс пропустит до месяца из-за травмы задней поверхности бедра
24 сентября, 12:39
«Теннесси» обменял корнербека Джарвиса Браунли в «Джетс»
24 сентября, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01