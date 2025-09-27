Брок Парди вернется в стартовый состав «Сан-Франциско» после травмы

Квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брок Парди в пятницу полноценно тренировался и не имеет ограничений перед матчем против «Джексонвилл Джегуарс».

Парди пропустил две недели из-за травмы пальца ноги, полученной в 1-м туре. Его место занимал Мак Джонс, который выиграл встречи с «Нью-Орлеан Сейнтс» и «Аризона Кардиналс». Теперь участие Джонса находится под вопросом: он тренировался в ограниченном режиме все три дня из-за повреждения колена.

«Фотинайнерс» уже лишились ресивера Джордана Уоткинса (икра) и тэкла защиты Си Джея Уэста (палец). Под вопросом остаются ресиверы Рики Пирсолл (колено) и Джуан Дженнингс (голеностоп), корнербек Ренардо Грин (шея) и гард Коннор Коби (пах). В пятницу Пирсолл и Дженнингс тренировались в ограниченном режиме.



