Тренер «Денвера» поддержал квотербека Бо Никса после неудачного старта сезона: «Продолжай бросать»

Главный тренер «Денвер Бронкос» Шон Пейтон заявил, что не собирается ограничивать квотербека Бо Никса в решениях на поле, несмотря на неточные дальние передачи в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс» (20:23).

Никс не реализовал несколько длинных попыток, что привело к семи драйвам без набранных ярдов, включая две в четвертой четверти, после которых соперник оформил победные очки. Тем не менее квотербек исполнил один биг-плей — 52-ярдовый тачдаун на Кортленда Саттона.

«Пусть продолжает бросать. Он сделает еще много крупных розыгрышей», — сказал Пейтон в интервью 104.3 The Fan.

Сам Никс отметил, что поддержка тренера позволяет рисковать: «Не стоит бояться ошибок, когда речь идет о больших розыгрышах».



