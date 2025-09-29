Малик Нейберс порвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона

Ресивер «Нью-Йорк Джайентс» Малик Нейберс заработал разрыв передней крестообразной связки правого колена и пропустит остаток сезона. Об этом сообщил главный тренер Брайан Дейболл.

Травма случилась в первой половине матча против «Лос-Анджелес Чарджерс» (21:18), когда Нейберс пытался поймать дальний пас у кромки поля.

Нейберс стал звездой уже в дебютном сезоне: в 2024 году он поймал мяч 109 раз и набрал 1204 ярда с семью тачдаунами, установив рекорд клуба по числу приемов за сезон. В нынешнем сезоне на его счету было 18 приемов на 271 ярд и два тачдауна. Всего за первые 19 матчей в карьере он совершил 127 приемов — второй результат в истории НФЛ после Оделла Бекхэма.

Теперь первой опцией в нападении станет Дэриус Слейтон, больше игрового времени получат Джейлин Хайетт и новичок Бо Коллинс.