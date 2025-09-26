«Пэтриотс» продадут миноритарную долю в клубе при оценке $9 млрд

«Нью-Ингленд Пэтриотс» договорились о продаже 8% акций клуба внешним инвесторам, сообщает Sportico. Сделка оценивает клуб более чем в $9 млрд.

Из этой доли 5% выкупит инвестор Дин Метропулос, еще 3% — инвестиционная компания Sixth Street Partners. Ранее НФЛ разрешила фондам частных инвестиций приобретать доли в клубах.

Для сравнения, недавно «Нью-Йорк Джайентс» заключили аналогичную сделку при оценке клуба в $10 млрд — это рекордная сумма для лиги.

Роберт Крафт приобрел «Пэтриотс» в 1994 году за $172 млн, что тогда стало рекордом для спортивных франшиз. Теперь 8% клуба оцениваются примерно в $720 млн.

Сделка должна получить одобрение владельцев НФЛ на ближайшем собрании 21–22 октября.



