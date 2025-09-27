Координатору защиты «Пэтриотс» диагностировали рак простаты
Координатор защиты «Нью-Ингленд Пэтриотс» Террелл Уильямс проходит лечение после выявления рака простаты. Об этом сообщил главный тренер Майк Врейбел.
51-летний специалист консультируется с врачами и подбирает оптимальный план терапии.
Назначать комбинации в защите продолжит тренер лайнбекеров Зак Кур.
Ранее Уильямс работал под руководством Врейбела в «Теннесси Тайтенс» (2018–2023) и присоединился к нему в «Пэтриотс» в это межсезонье. В марте у него уже были проблемы со здоровьем, из-за которых весной он руководил защитой дистанционно.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
