Квотербек «Питтсбурга» Скайлер Томпсон подвергся нападению и ограблению в Дублине

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Скайлер Томпсон в пятницу вечером стал жертвой нападения и ограбления в Дублине перед матчем 4-го тура против «Миннесоты», сообщает NFL Network.

28-летний игрок, находящийся в списке травмированных с повреждением задней поверхности бедра, получил легкие травмы, но в целом чувствует себя нормально и остается с командой.

«Мы в курсе ситуации с участием Скайлара Томпсона в пятницу вечером в Дублине. Пока не будем давать дополнительных комментариев, так как работаем вместе с НФЛ над сбором информации», — заявил представитель «Стилерс».

Игра «Стилерс» — «Вайкингс» стала первой в истории регулярного чемпионата НФЛ, проведенной в Ирландии. «Питтсбург» победил со счетом 24:21.