НФЛ. 4-я неделя. «Аризона» сыграет с «Сиэтлом», «Питтсбург» против «Миннесоты» и другие матчи
С 26 по 30 сентября пройдут матчи четвертой недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
4-я неделя
26 сентября
28 сентября
Баффало – Нью-Орлеан – 20.00
Нью-Ингленд – Каролина – 20.00
Нью-Йорк Джайентс – Лос-Анджелес Чарджерс – 20.00
Тампа-Бэй – Филадельфия – 20.00
Лос-Анджелес Рэмс – Индианаполис – 23.05
Сан-Франциско – Джексонвилл – 23.05
Канзас-Сити – Балтимор – 23.25
29 сентября
30 сентября
Майами – Нью-Йорк Джетс – 2.15
Денвер – Цинциннати – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
