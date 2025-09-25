0

НФЛ. 4-я неделя. «Аризона» сыграет с «Сиэтлом», «Питтсбург» против «Миннесоты» и другие матчи

С 26 по 30 сентября пройдут матчи четвертой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

4-я неделя

26 сентября

АризонаСиэтл – 3.15

28 сентября

ПиттсбургМиннесота – 16.30

АтлантаВашингтон – 20.00

БаффалоНью-Орлеан – 20.00

ДетройтКливленд – 20.00

ХьюстонТеннесси – 20.00

Нью-ИнглендКаролина – 20.00

Нью-Йорк ДжайентсЛос-Анджелес Чарджерс – 20.00

Тампа-БэйФиладельфия – 20.00

Лос-Анджелес РэмсИндианаполис – 23.05

Сан-ФранцискоДжексонвилл – 23.05

Канзас-СитиБалтимор – 23.25

Лас-ВегасЧикаго – 23.25

29 сентября

ДалласГрин-Бэй – 3.20

30 сентября

МайамиНью-Йорк Джетс – 2.15

ДенверЦинциннати – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
