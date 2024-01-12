Джерод Мэйо возглавит «Пэтриотс». Он всю карьеру провел в клубе из Фоксборо

Теги Нью-Ингленд НФЛ Джерод Мэйо Американский футбол

Билла Беличика на посту главного тренера «Нью-Ингленд Пэтриотс» сменит 37-летний Джерод Мэйо.

Мэйо был выбран «Нью-Инглендом» в первом раунде драфта 2008 года и всю карьеру провел в одной команде. Вместе с «Пэтриотс» он стал чемпионом Супербоула, взял награду лучшему новичку в защите и дважды попадал в Матч звезд.

После завершения футбольной карьеры в 2015 году Мэйо начал учиться на тренера. В 2019 году он попал в штаб Беличика как тренер внутренних лайнбекеров, где и работал до последнего времени.

В контракте Мэйо значился пункт о возможном повышении до главного тренера, поэтому «Патриотам» не требуется проводить дополнительные собеседования с кандидатами на должность.

Мэйо становится самым молодым главным тренером в НФЛ среди действующих специалистов.

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1 комментарий
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кто-то может рассказать это борьба за высокие пики на драфте или еле вползти в по?
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