Джерод Мэйо возглавит «Пэтриотс». Он всю карьеру провел в клубе из Фоксборо

Билла Беличика на посту главного тренера «Нью-Ингленд Пэтриотс» сменит 37-летний Джерод Мэйо.

Мэйо был выбран «Нью-Инглендом» в первом раунде драфта 2008 года и всю карьеру провел в одной команде. Вместе с «Пэтриотс» он стал чемпионом Супербоула, взял награду лучшему новичку в защите и дважды попадал в Матч звезд.

После завершения футбольной карьеры в 2015 году Мэйо начал учиться на тренера. В 2019 году он попал в штаб Беличика как тренер внутренних лайнбекеров, где и работал до последнего времени.

В контракте Мэйо значился пункт о возможном повышении до главного тренера, поэтому «Патриотам» не требуется проводить дополнительные собеседования с кандидатами на должность.

Мэйо становится самым молодым главным тренером в НФЛ среди действующих специалистов.