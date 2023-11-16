Университет Техас А&М выплатит уволенному тренеру 76 миллионов долларов

Теги НСАА Техас А&М Американский футбол

Университет Техас А&М отправил в отставку тренера футбольной команды Джимбо Фишера.

Специалист получит 76 миллионов долларов в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Контракт, включающий 95 гарантированных миллионов, был подписан в 2021 году. Тогда существовала вероятность ухода специалиста в университет Луизиана Стейт.

Фишер получит $19.2 млн в ближайшие 60 дней, а затем будет получать ежегодно по $7.2 млн вплоть до 2031 года.

В 2013 году Фишер выиграл национальный титул с футбольной командой университета Флорида Стейт.

Всего с «Техас A&M Эггис» Фишер проработал 6 сезонов. Нынешний завершился с результатом 6–4, предыдущий — 5–7.

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