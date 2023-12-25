«Детройт» стал чемпионом дивизиона впервые за 30 лет

После победы над «Миннесотой» (30–24) в 16-м туре регулярного сезона НФЛ «Детройт Лайонс» обеспечили себе чемпионство в дивизионе.

Последний раз «Лайонс» финишировали первыми в дивизионе по итогам сезона–1993. Тогда это был Центральный дивизион НФК, в котором выступали 5 команд: «Детройт», «Грин-Бэй», «Миннесота», «Чикаго» и «Тампа-Бэй».

Лучшим игроком «Детройта» в 1993 году считался раннинбек Барри Сандерс, а нынешний стартовый квотербек Джаред Гофф еще не родился.

С результатом 11–4 «Детройт» на данный момент занимает второй посев в Национальной конференции.

Последнюю победу в плей-офф «Львы» одержали после регулярного сезона–1991.