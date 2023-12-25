«Детройт» стал чемпионом дивизиона впервые за 30 лет

Теги НФЛ Детройт Американский футбол

После победы над «Миннесотой» (30–24) в 16-м туре регулярного сезона НФЛ «Детройт Лайонс» обеспечили себе чемпионство в дивизионе.

Последний раз «Лайонс» финишировали первыми в дивизионе по итогам сезона–1993. Тогда это был Центральный дивизион НФК, в котором выступали 5 команд: «Детройт», «Грин-Бэй», «Миннесота», «Чикаго» и «Тампа-Бэй».

Лучшим игроком «Детройта» в 1993 году считался раннинбек Барри Сандерс, а нынешний стартовый квотербек Джаред Гофф еще не родился.

С результатом 11–4 «Детройт» на данный момент занимает второй посев в Национальной конференции.

Последнюю победу в плей-офф «Львы» одержали после регулярного сезона–1991.

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5 комментариев
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насколько же они слабой командой были, чтобы не выиграть в по ни одной игры с сезона 1991(!). Южные дивизионы после этого не кажутся такими уж слабыми. Вон в НФК Юг каждая Тима в СБ играла (2-2), в АФК... ну да, там были классные команды, вроде бы Кольтс до финала доводили, точно не помню, но не прям весь дивизион. И после этого кто-то ещё на НФК гонит 🤨
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Ответ Касум Увайсов
насколько же они слабой командой были, чтобы не выиграть в по ни одной игры с сезона 1991(!). Южные дивизионы после этого не кажутся такими уж слабыми. Вон в НФК Юг каждая Тима в СБ играла (2-2), в АФК... ну да, там были классные команды, вроде бы Кольтс до финала доводили, точно не помню, но не прям весь дивизион. И после этого кто-то ещё на НФК гонит 🤨
Вы думаете, они уже прямо в 2024 в плей-офф выиграют игру? Что-то не похоже
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Ответ Ничего Нового
Вы думаете, они уже прямо в 2024 в плей-офф выиграют игру? Что-то не похоже
я на это очень надеюсь. Для болельщиков Львят это будет отличный подарок, да и АФК в этом году не сказать бы прям ВАУ
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Ответ Касум Увайсов
я на это очень надеюсь. Для болельщиков Львят это будет отличный подарок, да и АФК в этом году не сказать бы прям ВАУ
В НФК из победителей дивизионов скорее всего первый раунд пройдут только Иглз
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Ответ Ничего Нового
В НФК из победителей дивизионов скорее всего первый раунд пройдут только Иглз
Иглз по ощущениям слишком расслабились, боюсь что и первый раунд станет для них сложным испытанием. В СБ в этом году от НФК жду СФ, поскольку:
а) История золушки
б) объективно вполне себе могут зацепить
От АФК я вообще никого не жду, конференция слабая до ужаса. Очень хочу взглянуть на Балтимор в финале, но чёт мне кажется, что из анамально сильного в этом году Севера АФК до СБ никто не дойдет) Канзас и Биллс не выглядят как Тима для финала, остаётся надеяться только на какое-нибудь чудо в лицо Юга АФК))) Ну или Денвер в финале, с чем черт не шутит
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