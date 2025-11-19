Джамарр Чейз дисквалифицирован на матч с «Пэтриотс» из-за плевка в соперника

Апелляция ресивера «Цинциннати Бенгалс» Джамарра Чейза на одноматчевую дисквалификацию за плевок в корнербека «Питтсбург Стилерс» Джейлена Рэмзи была отклонена. Решение принял экс-ресивер «Грин-Бэй Пэкерс» Джорди Нелсон, назначенный НФЛ и профсоюзом игроков.

Чейз пропустит воскресный матч против «Нью-Ингленд Пэтриотс». Игрок лишится недельного оклада в размере $448,333, а также бонуса в размере $58,823.

Инцидент произошел в матче, который «Цинциннати» проиграл «Питтсбургу» со счетом 12:34. Видео местного телеканала WXIX-TV зафиксировало, как Чейз плюнул в сторону Рэмзи, после чего Рэмзи нанес удар и был удален с поля. Судьи не увидели эпизод с плевком, поэтому Чейз доиграл матч до конца.

Ресивер отрицал, что плевал в оппонента. Ранее в игре между ним и Рэмзи произошла стычка, и оба футболиста получили фолы за неспортивное поведение.