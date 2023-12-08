Футболисту «Каролины» диагностировали посттравматическую амнезию

Теги НФЛ Каролина травмы Хэйден Херст Американский футбол

Тайт-энду клуба НФЛ «Каролина Пэнтерс» Хейдену Херсту диагностировали посттравматическию амнезию. Диагноз поставил независимый невролог.

Игрок получил удар в голову во время матча против «Чикаго Беарс» 9 ноября.

Невролог и бывший рестлер WWE Крис Новински в соцсетях объяснил, что значит посттравматическая амнезия.

«У Херста были или остаются проблемы с формированием новых воспоминаний и, возможно, воспроизведением старых. Надеюсь, что он не будет торопиться и полностью восстановится», — написал Новински.

Сам 30-летний футболист написал, что чувствует себя лучше, не планирует завершать карьеру и готовится к возвращению на футбольное поле в течение одной-двух недель.

Херст был выбран «Балтимором» в первом раунде драфта НФЛ в 2018 году. Самый продуктивный сезон он провел за «Атланту» в сезоне–2020, набрав 571 ярд и 6 тачдаунов на приеме.

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1 комментарий
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Вот все хорошо в американском футболе, но когда я вижу это врезалово шлем в шлем… Ужас.
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