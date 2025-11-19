В «Нью-Орлеане» ждут проведения матча регулярного сезона НФЛ в Париже в ближайшие годы

Президент «Нью-Орлеан Сейнтс» Деннис Лоша сообщил, что клуб ожидает проведения матча регулярного сезона НФЛ в Париже — возможно, уже в следующем году.

По словам Лоши, переговоры между НФЛ и руководством стадиона в Париже продолжаются, но стороны близки к окончательному соглашению. «Возможно, в ближайшие пару недель вы услышите, что мы сыграем международный матч, и он может пройти в Париже. У нас есть маркетинговые права на Францию и Монако, так что это выглядит логичным. Мы очень воодушевлены такой возможностью», — сказал Лоша.

Матч должен пройти на «Стад де Франс», одном из главных объектов Олимпиады-2024. Париж станет новым рынком для НФЛ.

По информации СМИ, лига рассматривает возможность ввести в расписание регулярки еще два международных матча в 2026 году. Уже подтверждена игра в Австралии, а комиссионер Роджер Гуделл подтвердил возвращение НФЛ в Мехико — впервые с 2022 года.

Владелица «Сейнтс» Гейл Бенсон ранее заявляла, что клуб заинтересован в игре во Франции и потенциальном проведении там мини-сборов. Летом делегация «Сейнтс» во главе с Бенсон и лайнбекером Демарио Дэвисом посетила Париж для продвижения команды.