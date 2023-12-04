Определены участники студенческого плей-офф

Комитет студенческого плей-офф выбрал 4 команды, которые разыграют титул национального чемпиона по итогам сезона–2023.

В плей-офф попали «Мичиган» (1), «Вашингтон» (2), «Техас» (3) и «Алабама» (4). В скобках указан посев команды в плей-офф.

Вне плей-офф оказались чемпионы последних двух лет «Джорджия Буллдогс» (12–1), потерпевшие единственное за сезон поражение в финале конференции против «Алабамы», а также не потерпевшие ни одного поражения за сезон «Флорида Стейт Семинолс» (13–0).

«Флорида Стейт» стала первым в истории студенческого футбола чемпионом одной из пяти сильнейших конференций, прошедшим сезон без поражений и не попавшим в топ-4 рейтинга.

Полуфинальные матчи будут сыграны в рамках Роуз Боул и Шугар Боул.

02.01. Вт. 01:00. Мичиган — Алабама

02.01. Вт. 04:45. Вашингтон — Техас

Финал пройдет 9 января, в ночь с понедельника на вторник, и начнется в 3:30 мск.