Марвин Харрисон не решил, будет ли выходить весной на драфт НФЛ. Ему прогнозируют выбор в топ-3

Ресивер-третьекурсник «Огайо Стейт» Марвин Харрисон заявил, что пока не принял решение, выходить ли на драфт НФЛ весной.

«Перед этим сезоном я хотел обыграть «Мичиган» и выиграть нашу конференцию. Я этого не сделал. Это хорошая мотивация вернуться», — сказал Харрисон.

Харрисон первым в истории «Бакайс» набрал больше тысячи ярдов на приеме в двух сезонах подряд. Он считается одним из претендентов на приз Хайсмана и приз Билетникоффа.

Многие эксперты называют Харрисона лучшим игроком следующего драфта вне зависимости от позиции. В большинстве мок-драфтов игрок не уходит позже топ-3.

21-летний Марвин Харрисон — сын бывшего ресивера НФЛ Марвина Харрисона-старшего, попавшего в Зал славы.