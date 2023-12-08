Марвин Харрисон не решил, будет ли выходить весной на драфт НФЛ. Ему прогнозируют выбор в топ-3

Теги НФЛ драфт НФЛ Марвин Харрисон Огайо Стэйт Американский футбол

Ресивер-третьекурсник «Огайо Стейт» Марвин Харрисон заявил, что пока не принял решение, выходить ли на драфт НФЛ весной.

«Перед этим сезоном я хотел обыграть «Мичиган» и выиграть нашу конференцию. Я этого не сделал. Это хорошая мотивация вернуться», — сказал Харрисон.

Харрисон первым в истории «Бакайс» набрал больше тысячи ярдов на приеме в двух сезонах подряд. Он считается одним из претендентов на приз Хайсмана и приз Билетникоффа.

Многие эксперты называют Харрисона лучшим игроком следующего драфта вне зависимости от позиции. В большинстве мок-драфтов игрок не уходит позже топ-3.

21-летний Марвин Харрисон — сын бывшего ресивера НФЛ Марвина Харрисона-старшего, попавшего в Зал славы.

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1 комментарий
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Это который Мазератти? )
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