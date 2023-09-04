Звездный защитник «Колорадо» рассказал, за какую команду НФЛ хочет играть

Ди-бек и ресивер команды университета Колорадо Трэвис Хантер поделился, за какой клуб хотел бы выступать в НФЛ.

«Моя любимая команда — «Фотинайнерс», но если бы я мог решать, то остался бы в Колорадо. А вообще все говорят, что я отправлюсь в «Грин-Бэй», уж не знаю, почему. Там холодно. У меня нет с этим проблем. Но почему «Грин-Бэй»? — сказал Хантер.

Хантер считался сильнейшим игроком в школьном выпуске–2022 по версии порталов 247Sports и Rivals. Вместо крупных колледжей он выбрал «Джексон Стейт» из категории FCS, чтобы поработать с легендарным ди-беком Дейоном Сандерсом.

Перед нынешним сезоном Хантер вместе с Сандерсом перебрался в университет Колорадо.

В первой игре студенческого сезона против Техасского христианского университета Хантер сделал перехват на позиции корнербека и поймал 11 передач на 119 ярдов на позиции ресивера.

Хантер может заявиться на драфт НФЛ в 2025 году.