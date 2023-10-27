В пятый раз в истории НФЛ друг против друга сыграют квотербеки-новички, выбранные на драфте под двумя первыми номерами

В матче 8-го тура регулярного сезона НФЛ «Каролина Пэнтерс» — «Хьюстон Тексанс» сыграют квотербеки Брайс Янг и Си Джей Страуд. Они были выбраны под первым и вторым номером на весеннем драфте соответственно.

Подобное происходит в пятый раз в истории лиги:

Сезон–1993. Дрю Бледсо («Нью-Ингленд») против Рика Мирера («Сиэтл»)

Сезон–1998. Пейтон Мэннинг («Индианаполис») против Райана Лифа («Сан-Диего»)

Сезон–2015. Джеймис Уинстон («Тампа-Бэй») против Маркуса Мариоты («Теннесси»)

Сезон–2021. Тревор Лоуренс («Джексонвилл») против Зака Уилсона («НЙ Джетс»)

Выбранный под вторым общим номером Страуд лучше проводит дебютный сезон. Его команда добилась 3 побед в 6 матчах, а сам квотербек входит в топ-10 по пасовому рейтингу. Он бросил 9 тачдаунов при 1 перехвате.

Брайс Янг занимает 29-е место по пасовому рейтингу и 30-е по пасовым ярдам. Он бросил 6 тачдаунов при 4 перехватах. «Каролина» пока не одержала ни одной победы.

Матч «Каролина» — «Хьюстон» пройдет в воскресенье. Начало — в 20:00 мск.