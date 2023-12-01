Матч «Пэтриотс» — «Чифс» в 15-м туре перенесен с понедельника на воскресенье
НФЛ объявила об изменениях в расписании 15-го тура регулярного сезона.
Матч «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Канзас-Сити Чифс», изначально запланированный на ночь с понедельника на вторник 19 декабря (4:15 мск), пройдет в воскресенье 17 декабря и начнется в 21:00 мск.
Вместо этой игры в прайм-тайм перенесена встреча «Сиэтл Сихокс» — «Филадельфия Иглс».
Результат «Пэтриотс» на данный момент 2–9.
НФЛ впервые в истории сменила состав участников в Monday Night Football. По принятым перед сезоном правилам, это можно делать минимум за 12 дней до проведения игры.
Фила и Сиэтл оба наверху. А Пэтс теперь мертвецы.