Матч «Пэтриотс» — «Чифс» в 15-м туре перенесен с понедельника на воскресенье

НФЛ объявила об изменениях в расписании 15-го тура регулярного сезона.

Матч «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Канзас-Сити Чифс», изначально запланированный на ночь с понедельника на вторник 19 декабря (4:15 мск), пройдет в воскресенье 17 декабря и начнется в 21:00 мск.

Вместо этой игры в прайм-тайм перенесена встреча «Сиэтл Сихокс» — «Филадельфия Иглс».

Результат «Пэтриотс» на данный момент 2–9.

НФЛ впервые в истории сменила состав участников в Monday Night Football. По принятым перед сезоном правилам, это можно делать минимум за 12 дней до проведения игры.