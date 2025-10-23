НФЛ. 8-я неделя. «Лос-Анджелес Чарджерс» встретятся с «Миннесотой», «Филадельфия» против «Нью-Йорк Джайентс», другие матчи
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
8-я неделя
24 октября
Лос-Анджелес Чарджерс – Миннесота – 3.15
26 октября
Нью-Ингленд – Кливленд – 20.00
Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Хьюстон – Сан-Франциско – 20.00
Цинциннати – Нью-Йорк Джетс – 20.00
Нью-Орлеан – Тампа-Бэй – 23.05
Индианаполис – Теннесси – 23.25
27 октября
28 октября
Канзас-Сити – Вашингтон – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Нью-Ингленд 5–2 (+48)
Баффало 4–2 (+30)
Майами 1–6 (–65)
Нью-Йорк Джетс 0–7(–54)
Север АФК
Питтсбург 4–2 (+10)
Цинциннати 3–4 (–78)
Кливленд 2–5 (–39)
Балтимор 1–5 (–50)
Юг АФК
Индианаполис 6–1 (+92)
Джексонвилл 4–3 (–9)
Хьюстон 2–4 (+39)
Теннесси 1–6 (–96)
Запад АФК
Денвер 5–2 (+36)
Лос-Анджелес Чарджерс 4–3 (–12)
Канзас-Сити 4–3 (+62)
Лас-Вегас 2–5 (–77)
Восток НФК
Филадельфия 5–2 (+5)
Даллас 3–3–1 (+16)
Вашингтон 3–4 (+10)
Нью-Йорк Джайентс 2–5 (–24)
Север НФК
Грин-Бэй 4–1–1 (+33)
Детройт 5–2 (+64)
Чикаго 4–2 (–3)
Миннесота 3–3 (+20)
Юг НФК
Тампа-Бэй 5–2 (–1)
Каролина 4–3 (–7)
Атланта 3–3 (–10)
Нью-Орлеан 1–6 (–61)
Запад НФК
Сан-Франциско 5–2 (+7)
Сиэтл 5–2 (+57)
Лос-Анджелес Рэмс 5–2 (+58)
Аризона 2–5 (–1)