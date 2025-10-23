1

НФЛ. 8-я неделя. «Лос-Анджелес Чарджерс» встретятся с «Миннесотой», «Филадельфия» против «Нью-Йорк Джайентс», другие матчи

24 октября стартуют матчи восьмой недели Национальной футбольной лиги.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

8-я неделя

24 октября

Лос-Анджелес Чарджерс – Миннесота – 3.15

26 октября

Атланта – Майами – 20.00

Балтимор – Чикаго – 20.00

Каролина – Баффало – 20.00

Нью-Ингленд – Кливленд – 20.00

Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – 20.00

Хьюстон – Сан-Франциско – 20.00

Цинциннати – Нью-Йорк Джетс – 20.00

Нью-Орлеан – Тампа-Бэй – 23.05

Денвер – Даллас – 23.25

Индианаполис – Теннесси – 23.25

27 октября

Питтсбург – Грин-Бэй – 3.20

28 октября

Канзас-Сити – Вашингтон – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 5–2 (+48)

  2. Баффало 4–2 (+30)

  3. Майами 1–6 (–65)

  4. Нью-Йорк Джетс 0–7(–54)

Север АФК

  1. Питтсбург 4–2 (+10)

  2. Цинциннати 3–4 (–78)

  3. Кливленд 2–5 (–39)

  4. Балтимор 1–5 (–50)

Юг АФК

  1. Индианаполис 6–1 (+92)

  2. Джексонвилл 4–3 (–9)

  3. Хьюстон 2–4 (+39)

  4. Теннесси 1–6 (–96)

Запад АФК

  1. Денвер 5–2 (+36)

  2. Лос-Анджелес Чарджерс 4–3 (–12)

  3. Канзас-Сити 4–3 (+62)

  4. Лас-Вегас 2–5 (–77)

Восток НФК

  1. Филадельфия 5–2 (+5)

  2. Даллас 3–3–1 (+16)

  3. Вашингтон 3–4 (+10)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–5 (–24)

Север НФК

  1. Грин-Бэй 4–1–1 (+33)

  2. Детройт 5–2 (+64)

  3. Чикаго 4–2 (–3)

  4. Миннесота 3–3 (+20)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 5–2 (–1)

  2. Каролина 4–3 (–7)

  3. Атланта 3–3 (–10)

  4. Нью-Орлеан 1–6 (–61)

Запад НФК

  1. Сан-Франциско 5–2 (+7)

  2. Сиэтл 5–2 (+57)

  3. Лос-Анджелес Рэмс 5–2 (+58)

  4. Аризона 2–5 (–1)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoНФЛ
logoМиннесота
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoБалтимор
logoЧикаго
logoМайами
logoКаролина
logoАтланта
logoНью-Ингленд
logoНью-Йорк Джайентс
logoФиладельфия
logoБаффало
logoКливленд
logoСан-Франциско
logoЦинциннати
logoНью-Орлеан
logoНью-Йорк Джетс
logoХьюстон
logoТампа-Бэй
logoДенвер
logoДаллас
logoИндианаполис
logoТеннесси
logoПиттсбург
logoГрин-Бэй
logoВашингтон
logoКанзас-Сити
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Доминирование «Чифс», меч для Стэффорда и 33 очка «Бронкос» в четвертой четверти. Что мы увидели в 7-м туре НФЛ
сегодня, 10:37
НФЛ. 7-я неделя. «Детройт» сыграл с «Тампа-Бэй», «Сиэтл» встретился с «Хьюстоном», другие результаты
21 октября, 06:04
НФЛ. 6-я неделя. «Атланта» сыграла с «Баффало», «Вашингтон» против «Чикаго» и другие результаты
14 октября, 05:45
Главные новости
НФЛ. 7-я неделя. «Детройт» сыграл с «Тампа-Бэй», «Сиэтл» встретился с «Хьюстоном», другие результаты
21 октября, 06:04
Бывший игрок «Джетс» Ник Мэнголд обратился к фанатам в соцсетях в поисках донора почки
16 октября, 13:56
НФЛ. 6-я неделя. «Атланта» сыграла с «Баффало», «Вашингтон» против «Чикаго» и другие результаты
14 октября, 05:45
Фильм о первом футболисте с синдромом Дауна снимут в Голливуде
8 октября, 13:07
«Цинциннати» договорился об обмене Джо Флакко из «Кливленда»
7 октября, 17:57
НФЛ. 5-я неделя. «Сиэтл» встретился с «Тампа-Бэй», «Джексонвилл» сыграл с «Канзас-Сити» и другие результаты
7 октября, 05:45
НФЛ. 4-я неделя. «Майами» сыграли с «Джетс», «Денвер» встретился с «Цинциннати» и другие результаты
30 сентября, 06:13
Квотербек «Питтсбурга» Скайлер Томпсон подвергся нападению и ограблению в Дублине
29 сентября, 10:22
Малик Нейберс порвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона
29 сентября, 08:04
В перерыве Супербоула LX выступит пуэрториканский рэпер Бэд Банни
29 сентября, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
22 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01