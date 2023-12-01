Вон Миллер сдался полиции после того, как был выписан ордер на его арест

Лайнбекер «Баффало Биллс» Вон Миллер сдался властям после того, как на его имя был выписан ордер на арест за нападение на беременную женщину.

Миллеру грозит тюремное заключение сроком от двух до 10 лет, а также штраф размером в 10 тысяч долларов.

Как сообщается в полицейском рапорте, жалобу подала подруга футболиста, с которой он семь лет состоит в отношениях. В результате ссоры Миллер причинил вред здоровью потерпевшей, а также ее личным вещам.

В 2022 году Миллер подписал с «Биллс» 6-летний контракт на $120 млн. Всего он отыграл 19 матчей за «Баффало», включая 8 в этом сезоне.

«Биллс» с результатом 6–6 находятся на неделе отдыха.