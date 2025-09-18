Совет округа Колумбия одобрил строительство нового стадиона «Коммандерс» в Вашингтоне

План «Вашингтон Коммандерс» по возвращению на территорию бывшего стадиона имени Роберта Ф. Кеннеди получил окончательное одобрение местного совета. Законопроект прошел голосование и будет направлен мэру округа Мюриэл Баузер.

Согласно соглашению, заключенному весной с владельцем клуба Джошем Харрисом, «Коммандерс» вложат в проект $2,7 млрд, а город — около $1,1 млрд. Помимо арены, на берегу реки Анакостия появятся жилые дома, зеленая зона и спортивный комплекс.

Клуб рассчитывает открыть новую арену к 2030 году. В последние десятилетия «Вашингтон» проводил домашние матчи на стадионе «Нортвест» в Ландовере (штат Мэриленд), но ранее команда с 1961-го по 1996-й играла на арене РФК, где выиграла три Супербоула.