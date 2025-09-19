0

Джейден Дэниелс не сыграет против «Лас-Вегаса»

Главный тренер «Вашингтон Коммандерс» Дэн Куинн подтвердил, что квотербек Джейден Дэниелс пропустит матч 3-го тура против «Лас-Вегаса» из-за травмы колена.

«Мы решили, что в старте выйдет Маркус [Мариота]. С самого начала говорили, что будем очень осторожны с возвращением Дэниелса», — сказал Куинн.

По словам тренера, Дэниелс смог выполнить беговые и бросковые упражнения на тренировке, и сам игрок хотел выйти на поле, однако медицинский штаб не рекомендовал рисковать.

Мариота, который был дублером в прошлом сезоне, последний раз выходил в стартовом составе в 2022 году за «Атланта Фэлконс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
